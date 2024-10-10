الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

وديا، غزل المحلة يتعادل 1ـ1 مع البنك الأهلي (صور)

غزل المحلة يتعادل
غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي وديا

تعادل غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز. 

وكان غزل المحلة توجه إلي القاهرة أمس عقب ختام معسكره بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواصلة فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

 طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة

وخسر فريق غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين خلال معسكر زعيم الفلاحين في الإسماعيلية استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز. 

غزل المحلة يعلن تعاقده مع بن حمودة لاعب الترجي التونسي

وأعلن نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل تعاقده مع محمد علي بن حمودة مهاجم فريق الترجي التونسي لمدة ثلاث مواسم لتدعيم خط هجوم زعيم الفلاحين استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في منافسات الدوري الممتاز.  

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة فيديو لإعلان عن التعاقد مع اللاعب وكتبت “من باب سويقة لقلعة الدلتا، بن حمودة محلاوي”.  

غزل المحلة يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد.

ويكمن الهدف حول خوض فريق المحلة المعسكرات الخارجية هدفه تحقيق الانسجام للفريق المحلاوي خاصة بين المنضمين الجدد للفريق، حيث يشهد غزل المحلة أقوى فترة انتقالات في تاريخه وتمكن من استقدام أكثر من ١٧ صفقة حتى الآن في مختلف المراكز.

طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف وديا (صور)

غزل المحلة يعلن تعاقده مع بن حمودة لاعب الترجي التونسي (فيديو)

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