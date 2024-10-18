جيش الاحتلال يعترف بإصابة عدد من الضباط والجنود في لبنان وغزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود في تشكيل كوماندوز بجروح خطرة الليلة الماضية في معركة جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان وغزة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه:" إن ضابط بلواء جولاني أصيب بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال معركة على الحدود اللبنانية".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن جندي من لواء جفعاتي بجروح خطرة خلال معركة دارت شمالي قطاع غزة.

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