القبض على 8 أشخاص بتهمة التعدي على مواطن بالزمالك
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 8 أشخاص مرتكبي واقعة التعدي على مواطن أثناء سيره مع سيدة بالزمالك.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما نشره أحد الأشخاص بحسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات بخارية بالتعدي عليه بالضرب بمنطقة الزمالك بالقاهرة وتقدمه ببلاغ عقب ذلك بتاريخ مساء 16 الجاري.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (8 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة).
وأقروا بقيامهم بالاحتكاك به حال سيره بصحبة إحدى السيدات بشارع سراي الجزيرة بمنطقة الزمالك الساعة 11م يوم 15 أكتوبر الجارى وقيام أحدهم بصفعه على وجهه على سبيل المزاح وفروا هاربين مستخدمين دراجات بخارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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