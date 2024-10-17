منعها من استخدام الحمام فأحرقت منزله، الشرطة الأمريكية تقبض على امرأة تسببت في مقتل شخص

في واقعة غريبة من نوعها، أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال امرأة من ولاية تكساس، بعد اعترافها بإشعال النار في منزل صديقها السابق، الذي منعها من استخدام حمامه، ما أسفر عن مقتل أحد الجيران وثلاثة كلاب.

امرأة تشعل النار في منزل صديقها

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرأة تدعى ميرسا لوبيز، وتم التعرف عليها من قبل المسؤولين، وتبلغ من العمر 38 عامًا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "بيبول"، استجاب رجال الإطفاء لتقرير عن اندلاع حريق في متنزه للمنازل المتنقلة في شمال غرب دالاس.