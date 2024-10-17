الخميس 17 أكتوبر 2024
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حريق فى محل بقالة أسفل عقار فى سوهاج

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محل فى سوهاج

تمكنت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب فى محل بقالة أسفل عقار دائرة قسم اول سوهاج، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وإخماده دون إصابات، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بنشوب حريق فى محل بقالة والسيطرة عليه

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم إسلام عجاج مفتش مباحث قسم أول بنشوب حريق بمحل بقالة أسفل عقار مكون من أربعة طوابق ملك "حافظ ا م أ، 35 عامل صاحب محل بقاله ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.  
الحريق لم ينجم عنه أى إصابات 
وبالانتقال والفحص تبين لم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات إحتراق ثلاجة آيس كريم - بعض المواد الغذائية. 

وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بوصلة ثلاجة الآيس كريم بالمحل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة وكلفت إدارة البحث التحرى. 
 

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اخماد اطفاء الحماية المدنية السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج دائرة قسم أول سوهاج سيارة إطفاء مديرية أمن سوهاج

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