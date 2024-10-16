الخميس 17 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل معارضتنا لاستهداف مناطق مكتظة بالسكان في بيروت

البيت الابيض،فيتو
البيت الابيض،فيتو

قال البيت الأبيض، إنه أبلغ إسرائيل بمعارضته المباشرة للاستهداف شبه اليومي لمناطق مكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.

البيت الأبيض يعارض الضربات الاسرائيلية في بيروت

 وأكد البيت الأبيض أنه لابد من ضرورة وجود استجابة بناءة من إسرائيل على رسالتنا بشأن انخفاض المساعدات الإنسانية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

محادثات لإنهاء التوتر مع حزب الله

وأضاف البيت الأبيض، أن أمريكا كانت واضحة بشأن استمرار إجراء المحادثات الدبلوماسية مع الإسرائيليين لإنهاء التوتر مع حزب الله.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على لبنان وصل إلى 2367 شهيدا و11088 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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