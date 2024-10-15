كرة اليد، الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 45-14، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويحجز مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎وأقيمت المباراة على صالة أومني سبورتس، وشهدت المباراة أداءً جيدًا من جانب رجال يد الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 24-5، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 45-14.

‎وكان رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة أمام فريق سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

قائمة رجال يد الأهلي

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.