الأهلي يُكلف طارق قنديل بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية.

وجاء بيان الأهلي كالآتي “قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد اليوم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024”.





وكان مجلس إدارة قرر دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار الأهلي بدعوة عقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد جدول الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.



وعلي جانب آخر اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض الكابتن محمود الخطيب اجتماعات الجمعيات العمومية لكل من:-

- شركة الأهلي لكرة القدم

- شركة الأهلي للمنشآت الرياضية

- شركة الأهلي للخدمات الرياضية



والتي انتهت مدة مجالس إداراتها بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس تلك الشركات.

وعرض الكابتن محمود الخطيب على المجلس التطورات التي حدثت في تلك الشركات والتي أصبحت تمثل الأذرع الاستثمارية الجديدة للنادي والأرباح التي تم تحقيقها في كل شركة خلال الفترة الماضية.

حيث وجه المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات على ما بذلوه من جهد مخلص وتفانٍ في إنجاز مهمتهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات خلال هذه الفترة وبما يعكس قيم أبناء عائلة الأهلي الكبيرة.

حيث كان النادي حريصًا على استمرار تلك الكفاءات في عطائهم الكبير غير أن العديد من الارتباطات الخاصة بهم حالت دون استمرارهم، وأكدوا جميعًا أنهم في خدمة النادي في أي وقت.

وكانت فيتو انفردت خلال الساعات الأخيرة بتشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي والذي جاء مكون من: أيمن فتحي رئيسًا للشركة، نائب الرئيس: أحمد شمس، أعضاء مجلس إدارة: وائل زيادة وأحمد حسام عوض.

كما أكدت فيتو ايضا علي وجود رغبة في استمرار محمد منار عنبة في منصبه الحالي كرئيس لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.

تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث بالنادي الأهلي

وجاء تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث على النحو التالي:

شركة الأهلي لكرة القدم



أيمن فتحي حسين - رئيس

أحمد شمس - نائب رئيس

أحمد حسام عوض - عضو

وائل زيادة - عضو

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية



تامر ناصر – رئيس

حازم هلال – نائب رئيس

عابدين إبراهيم – عضو

أحمد مسعود – عضو

كامل إبراهيم – عضو

شركة الأهلي للخدمات الرياضية



الطيار محمد منار عنبة – رئيس

وائل الدمرداش - عضو

لمياء مختار – عضو

خالد شاكر – عضو