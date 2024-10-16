تعرف على تعاملات المصريين والعرب بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 88 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.3 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 41.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 269 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.988,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 37924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 7569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3186 نقطة.