الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على تعاملات المصريين والعرب بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 88 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.3 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 41.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 269 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.988,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 37924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 7569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3186 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة استحوذ الأجانب التعاملات على الأسهم المقيدة التداول للأسهم المقيدة الاسهم المقيدة الاقتصاد الدوري المصري الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

بعد إعلان إصدار اللائحة التنفيذية.. قانون المنشآت الصحية يدخل حيز التطبيق.. إتاحة دخول المستثمرين في تطوير المستشفيات الحكومية.. مؤسسات علاجية خارج التشريع.. وهذه شروط تشغيل الأجانب

بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية، ننشر نص قانون المنشآت الصحية

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الدواجن تواصل الانخفاض والبيض يرتفع.. صعود جديد بسعر الذهب.. البورصة تربح 9 مليارات جنيه

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

هيجرالي حاجة، أول تعليق من طالبة الإسكندرية الحاصلة على صفر بنتيجة الثانوية العامة 2024

أخبار مصر: إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، فيتو تنشر رابط النتيجة، مفاجأة بالمؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2024

أخبار الاقتصاد: انخفاض أسعار الدواجن، مفاجأة بشأن الأموال الساخنة الهاربة من مصر خلال 48 ساعة، والبورصة تخسر 56 مليار جنيه

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية