إيقاف طيار بعد شجار مع مساعدته "في الجو"

أوقفت شركة الطيران الوطنية في سريلانكا طيّارًا عن العمل بعد أن أقفل الباب على مساعدته في المرحاض خلال رحلة من سيدني إلى كولومبو، وفقًا لما أعلنته السلطات.

هيئة الطيران المدني في سريلانكا

وأفادت هيئة الطيران المدني في سريلانكا بأنها بدأت تحقيقًا في الحادث.

وبحسب «ارم»، أكدت الخطوط الجوية السريلانكية في بيان لها أن "الشركة تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية، وقد مُنع الطيّار من مزاولة عمله في انتظار نتائج التحقيق".

شجار بين طيّار ومساعدته في سريلانكا

وبحسب مصدر من الشركة، وقع شجار بين الطيّار ومساعدته بعد دخولها إلى المرحاض دون تأمين بديل لها في قمرة القيادة، وهو ما يتعارض مع الإجراءات المتبعة.

وتدخل طاقم الطائرة لإقناع الطيّار بالسماح لمساعدته بالعودة إلى مقعدها على متن الطائرة.

وفقًا لوكالة "فرانس برس"، نجح الطياران في إنجاز عملية الهبوط دون حوادث.