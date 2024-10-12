دعما للمقاومة، حزب الله يستهدف ثكنات عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، استهدافه لثكنة معاليه جولاني وقاعدة "حوما" التابعتين للجيش الإسرائيلي بالصواريخ.

حزب الله يستهدف ثكنات عسكرية

وقال "حزب الله" في إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية".

حزب الله يرجع هجماته إلى دعم فلسطين ولبنان

وأضاف "حزب الله" في بيان آخر أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من مساء اليوم السبت، قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية".