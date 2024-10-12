السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خامنئي يوجه رسالة إلى حزب الله عبر رئيس مجلس الشورى الإيراني

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف فور وصوله اليوم السبت إلى بيروت، دعم بلاده للبنان و"حزب الله" في كل الظروف.

قاليباف يحمل رسالة للبنانيين من خامنئي 


وأشار قاليباف خلال مؤتمر صحفي إلى أنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث قال: "أحمل معي رسالة من إيران قيادة وحكومة وشعبا، مفادها أن إيران ستظل واقفة إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في كل الظروف الصعبة".

 دعم إيران كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وحزب الله


وأكد على "دعم إيران كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وحزب الله"، وقال: "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني"، وذلك لدى مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي وقت سابق، تفقد قاليباف برفقة اثنين من نواب "حزب الله" موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف التي استهدفت قلب بيروت يوم الخميس، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

وتأتي زيارة فاليباف بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان، حيث من المقرر إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءات مع نواب ورؤساء أحزاب لبنانية، حسب التقارير المحلية.

ومنذ الأول من أكتوبر تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان، وتواصل القصف الجوي للبنان، حيث اغتالت بالفعل أكثر من ألفي شخص، بما في ذلك قيادات "حزب الله"، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.

وبرغم الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

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