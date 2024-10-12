قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

رثى شاب لبناني خطيبته التي اغتالتها إسرائيل مؤخرا، وأهداها باقة ورود في اليوم الذي كان مقررا فيه زفافهما، ما أثار تفاعلا كبيرا.

لبناني يرثي خطيبته الشهيدة في يوم زفافهم المقرر

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الشاب اللبناني حسين القاضي راثيا خطيبته: "صباحو يا رزقة.. اليوم كان حفل زفافنا، كنت حابب إلبس البدلة وروح زورك وزفك انت وبقبرك وباركلك يا عروسة الجنّة.. بس البدلة راحت مع البيت.. حتى البدلة راحت معك.. بقي بس القميص يا عمري.. مسحت عنو التراب.. ورح يبقى بدولابي لآخر عمري".



وأضاف: "جوجو (خطيبته) يا عمري.. لفيت كل المنطقة كنت بدي جبلك أجمل بوكيه ورد يا عروس.. بس ما لقيت ولا محل فاتح.. رحت عالضيعة وبرمت بيوت عيلتنا بيت بيت حتى إجمعلك هالباقة.. يالله.. الله بعينك ذوقي وبتعرفيه هيي ما بتليق فيكي بس متل ما بحياتك تعودنا نقول هيدا الموجود والحمدلله.. حتى بغيابك هيدا الموجود.. وأكيد ورودك بالجنة أجمل".

وتابع: "اشتقتلك يا عروس.. فكر الإسرائيلي رح يكسرني إذا أخدك مني انت وأهلي.. بس ما فشروا؟! فاقدلك إي بس وحياة حبّنا مش رح انكسر.. ومهرك رح يكون نصر يا قلبي..".