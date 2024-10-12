السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

لبناني يرثي خطيبته،
لبناني يرثي خطيبته، فيتو

رثى شاب لبناني خطيبته التي اغتالتها إسرائيل مؤخرا، وأهداها باقة ورود في اليوم الذي كان مقررا فيه زفافهما، ما أثار تفاعلا كبيرا.

لبناني يرثي خطيبته  الشهيدة في يوم زفافهم  المقرر

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الشاب اللبناني  حسين القاضي راثيا خطيبته: "صباحو يا رزقة.. اليوم كان  حفل زفافنا، كنت حابب إلبس البدلة وروح زورك وزفك انت وبقبرك وباركلك يا عروسة الجنّة.. بس البدلة راحت مع البيت.. حتى البدلة راحت معك.. بقي بس القميص يا عمري.. مسحت عنو  التراب.. ورح يبقى  بدولابي لآخر عمري".

 
وأضاف: "جوجو (خطيبته) يا عمري..  لفيت كل المنطقة كنت بدي جبلك أجمل بوكيه ورد يا عروس.. بس ما لقيت ولا محل فاتح.. رحت عالضيعة وبرمت بيوت عيلتنا بيت بيت حتى إجمعلك هالباقة.. يالله.. الله بعينك ذوقي وبتعرفيه هيي ما بتليق فيكي بس متل ما بحياتك تعودنا نقول هيدا الموجود والحمدلله.. حتى بغيابك هيدا الموجود.. وأكيد ورودك بالجنة أجمل".

وتابع: "اشتقتلك يا عروس.. فكر الإسرائيلي رح يكسرني إذا أخدك مني انت وأهلي.. بس ما فشروا؟! فاقدلك إي بس وحياة حبّنا مش رح انكسر.. ومهرك رح يكون نصر يا قلبي..".

تحرك عاجل من إيران بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان

خبير عسكري يكشف سر إصرار إسرائيل على تفكيك الـ «يونيفيل» في لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل لبنان الاحتلال جش الاحتلال

مواد متعلقة

خلال زيارته لـ لبنان، رئيس الشورى الإيراني: ندعم قرارات المقاومة

خبير عسكري يكشف سر إصرار إسرائيل على تفكيك الـ «يونيفيل» في لبنان

إطلاق 35 صاروخا من لبنان على عكا وكريات شمونة

استشهاد وإصابة 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي لمناطق في جبل لبنان

الأكثر قراءة

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

مصر والسودان: الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير قانوني ولا يمثلنا

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)

طبيب الزمالك يصدم جماهير الفريق قبل بطولة السوبر المحلي

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية