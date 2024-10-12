خبير عسكري يكشف سر إصرار إسرائيل على تفكيك الـ «يونيفيل» في لبنان

أكد العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، من بيروت، أن إسرائيل تعتبر وجود قوات الأمم المتحدة بالجنوب اللبناني أمر غير ضروري، خاصة بعد أن كسرت قواعد الاشتباك، ويجب انتقال هذه القوات إلى ما بعد 7 كيلو متر، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تعتدي على قوات «اليونيفيل» في لبنان مثلما فعلت واعتدت على «أونروا» في قطاع غزة.

اعتداء إسرائيل على المنظمات الدولية

وأوضح خلال حديثة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستهدف المنظمات الدولية حتى لا تكون شاهدة على جرائم التدمير والقصف المتواصل التي يفعلها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدًا أنه ما يتم الترتيب له حاليًا بالاعتداء على قوات الأمم المتحدة بلبنان حتى يتم التعتيم على مشاهد نزوح اللبنانيين، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني 1701.

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي علي قوات اليونيفيل

وشدد على أن ما يحدث الآن في الجنوب اللبناني من اعتداء على قوات «اليونيفيل» يعتبر تحديا لكل دول العالم، مؤكدًا أن هناك ادعاءات بأن قوات «اليونيفيل» في لبنان لا تحترم تنفيذ القرار 1701 وفي ظل وجود عناصر حزب الله تتحرك ضمن قطاع الأمم المتحدة وتخزن السلاح، ولذلك كانت الاتهامات بأن قوات الأمم المتحدة تغطي تحركات حزب الله وتخزينها للسلاح.