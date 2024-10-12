السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير عسكري يكشف سر إصرار إسرائيل على تفكيك الـ «يونيفيل» في لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أكد العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، من بيروت، أن إسرائيل تعتبر وجود قوات الأمم المتحدة بالجنوب اللبناني أمر غير ضروري، خاصة بعد أن كسرت قواعد الاشتباك، ويجب انتقال هذه القوات إلى ما بعد 7 كيلو متر، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تعتدي على قوات «اليونيفيل» في لبنان مثلما فعلت واعتدت على  «أونروا» في قطاع غزة.

اعتداء إسرائيل على المنظمات الدولية

وأوضح خلال حديثة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستهدف المنظمات الدولية حتى لا تكون شاهدة على جرائم التدمير والقصف المتواصل التي يفعلها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدًا أنه ما يتم الترتيب له حاليًا بالاعتداء على قوات الأمم المتحدة بلبنان حتى يتم التعتيم على مشاهد نزوح اللبنانيين، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني 1701.

 

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي علي قوات اليونيفيل

وشدد على أن ما يحدث الآن في الجنوب اللبناني من اعتداء على قوات «اليونيفيل» يعتبر تحديا لكل دول العالم، مؤكدًا أن هناك ادعاءات بأن قوات «اليونيفيل» في لبنان لا تحترم تنفيذ القرار 1701 وفي ظل وجود عناصر حزب الله تتحرك ضمن قطاع الأمم المتحدة وتخزن السلاح، ولذلك كانت الاتهامات بأن قوات الأمم المتحدة تغطي تحركات حزب الله وتخزينها للسلاح.

 

إطلاق 35 صاروخا من لبنان على عكا وكريات شمونة

يونيفيل: إصابة 2 من جنودنا بنيران الجيش الإسرائيلي

وتابع:«المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يتوجب على قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العودة إلى ما وراء 7 كيلو متر».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل يونيفيل لبنان جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إطلاق 35 صاروخا من لبنان على عكا وكريات شمونة

استشهاد وإصابة 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي لمناطق في جبل لبنان

إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز صحي في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي

اليونيفيل: رفضنا طلبا إسرائيليًا بإخلاء مواقعنا في جنوب لبنان

الأكثر قراءة

ماذا يعني خفض صندوق النقد تكاليف اقتراض أعضائه بـ 1.2 مليار دولار؟ (فيديو)

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا الأحد

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا ولمدة أسبوع

للاستمتاع برحلة سياحية، رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها يزوران الأقصر

أول قرار من السكة الحديد بعد الافتتاح الرسمى لمحطة بشتيل

أهلي 2009 يفوز على الزمالك بهدف في قمة الجولة الخامسة بدوري الجمهورية (صور)

منوعات

المزيد

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طرق استغفار الأنبياء والمرسلين وكيف بينها القرآن الكريم

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

توعدهم بالعقاب الشديد، علي جمعة: ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

المزيد
الجريدة الرسمية