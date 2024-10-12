السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تحرك عاجل من إيران بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان

اليجر، فيتو
اليجر، فيتو

أعلنت طهران، اليوم السبت، عن اتخاذها قرارا جديدا، بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان الشهر الماضي.

حظر جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يازرلو، في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن المنظمة حظرت جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان".

وأوضح يازرلو أن هناك أجهزة مستثناة من قرار المنظمة، وهي الهواتف المحمولة.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن يازرلو قوله "يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونية على متن الطائرة، باستثناء الهواتف المحمولة، سواء في الأمتعة اليدوية أو المسجلة".

عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي

وأضاف المسؤول أن الركاب مدعوون إلى عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي، أو أي أجهزة مماثلة على متن الطائرة، لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول أن الركاب مدعوون إلى عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي، أو أي أجهزة مماثلة على متن الطائرة، لأسباب أمنية.
 

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