10 صور ترصد مران غزل المحلة بمعسكر القاهرة استعدادا للدوري الممتاز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية خلال معسكر الفريق المقام بالقاهرة، ضمن فترة الإعداد التي يخضع لها زعيم الفلاحين، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وخاض فريق غزل المحلة فقرات بدنية لرفع المستوي البدني لدي اللاعبين، كما شهد المران فقرات فنية وتكتيكية تحت إشراف أحمد عيد.

وواصل بسام وليد لاعب زعيم الفلاحين برنامجه التأهيلي، بعدما خضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي وديا

وتعادل غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وكان غزل المحلة توجه إلي القاهرة عقب ختام معسكره بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواصلة فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

طلائع الجيش يفوز على غزل المحلة

وخسر فريق غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين خلال معسكر زعيم الفلاحين في الإسماعيلية استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

غزل المحلة يعلن تعاقده مع بن حمودة لاعب الترجي التونسي

وأعلن نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل تعاقده مع محمد علي بن حمودة مهاجم فريق الترجي التونسي لمدة ثلاث مواسم لتدعيم خط هجوم زعيم الفلاحين استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في منافسات الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة فيديو للإعلان عن التعاقد مع اللاعب وكتبت “من باب سويقة لقلعة الدلتا، بن حمودة محلاوي”.