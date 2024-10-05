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رياضة

غزل المحلة يخوض مرانه الأول خلال معسكر الإسماعيلية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

مران غزل المحلة,
مران غزل المحلة, فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد.

وكان غزل المحلة غادر صباح اليوم السبت، إلى مدينة الإسماعيلية للدخول في  معسكر مغلق  استعدادًا لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة خلال معسكره بالإسماعيلية نادي طلائع الجيش وديًا يوم الاثنين المقبل. 

ويكمن الهدف حول خوض فريق المحلة المعسكرات الخارجية هدفه تحقيق الانسجام للفريق المحلاوي خاصة بين المنضمين الجدد للفريق، حيث يشهد غزل المحلة أقوى فترة انتقالات في تاريخه وتمكن من استقدام أكثر من ١٧ صفقة حتى الآن في مختلف المراكز.

الاتحاد السكندري يفوز علي غزل المحلة بثلاثية 

وخسر فريق غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم يوم الأربعاء الماضي على ملعب ستاد الإسكندرية وذلك في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.  

سموحة يفوز علي غزل المحلة  

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك خسر أمام فريق سموحة بهدف دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين الماضي على ستاد الإسكندرية. 

 

وديا، غزل المحلة يسقط أمام الاتحاد السكندري بثلاثية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

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غزل المحلة أحمد عيد أحمد عيد عبد الملك الدوري الممتاز طلائع الجيش

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