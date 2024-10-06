الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يعلن تعاقده مع بن حمودة لاعب الترجي التونسي (فيديو)

محمد علي بن حمودة
محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة،فيتو

أعلن نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل تعاقده مع محمد علي بن حمودة مهاجم فريق الترجي التونسي لمدة ثلاث مواسم لتدعيم خط هجوم زعيم الفلاحين استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في منافسات الدوري الممتاز.  

ونشرت الصفحة الرسمية لغزل المحلة فيديو لإعلان عن التعاقد مع اللاعب وكتبت “ من باب سويقة لقلعة الدلتا، بن حمودة محلاوي ”.  

غزل المحلة يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد.

وكان غزل المحلة غادر صباح السبت، إلى مدينة الإسماعيلية للدخول في  معسكر مغلق  استعدادًا لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة خلال معسكره بالإسماعيلية نادي طلائع الجيش وديًا يوم الاثنين المقبل. 

ويكمن الهدف حول خوض فريق المحلة المعسكرات الخارجية هدفه تحقيق الانسجام للفريق المحلاوي خاصة بين المنضمين الجدد للفريق، حيث يشهد غزل المحلة أقوى فترة انتقالات في تاريخه وتمكن من استقدام أكثر من ١٧ صفقة حتى الآن في مختلف المراكز.

الاتحاد السكندري يفوز علي غزل المحلة بثلاثية 

وخسر فريق غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم يوم الأربعاء الماضي على ملعب ستاد الإسكندرية وذلك في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.  

سموحة يفوز علي غزل المحلة  

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك خسر أمام فريق سموحة بهدف دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين الماضي على ستاد الإسكندرية. 

غزل المحلة يخوض مرانه الأول خلال معسكر الإسماعيلية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

وديا، غزل المحلة يسقط أمام الاتحاد السكندري بثلاثية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الممتاز وليد خليل غزل المحلة الترجى الترجي التونسي محمد علي بن حمودة

مواد متعلقة

غزل المحلة يخوض مرانه الأول خلال معسكر الإسماعيلية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

وديا، غزل المحلة يسقط أمام الاتحاد السكندري بثلاثية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

3 محظورات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

علي كرماني يرد على والد بلعيد: أنا وكيله بوثيقة رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

نادين نسيب نجيم: لبنان تحت القصف والعالم لا يرى ولا يسمع

شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

زي النهاردة، مولد محمود سامي البارودي، أول رئيس وزراء منتخب من البرلمان المصري

أسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق

منوعات

المزيد

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية