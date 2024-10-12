العدد (634) من «فيتو» وأبرز عناوينه: أكتوبر.. حكاية شعب وجيش
عصام كامل يكتب: عندما يبدأ النصر بدراسة أسباب الهزيمة
أكتوبر.. حكاية شعب وجيش
5 من أبطال حربىّ الاستنزاف والعبور يروون لـ «فيتو»
أسرار ساعة الصفر وكيف خدع السادات الصهاينة
اللواء محيى نوح يكشف تفاصيل جديدة عن معركة نفيشة
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السينما فى خدمة الإنسانية
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سيناريوهات المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب ومصير حزب الله والحوثيين
«حيتان الدواء» يعلنون العصيان ضد الحكومة بسبب «الاسم العلمى»