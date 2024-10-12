السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (634) من «فيتو» وأبرز عناوينه: أكتوبر.. حكاية شعب وجيش

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الصفحة الأولى من العدد (634) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: عندما يبدأ النصر بدراسة أسباب الهزيمة

أكتوبر.. حكاية شعب وجيش

5 من أبطال حربىّ الاستنزاف والعبور يروون لـ «فيتو»

أسرار ساعة الصفر وكيف خدع السادات الصهاينة

اللواء محيى نوح يكشف تفاصيل جديدة عن معركة نفيشة

وضرب القوات الإسرائيلية ومنعها من دخول الإسماعيلية

السينما فى خدمة الإنسانية

مهرجان الجونة يدعم  فلسطين ولبنان فى دورته السابعة

كولر يخطط للهروب من الأهلى

365 يومًا على «طوفان الأقصى»

سيناريوهات المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب ومصير حزب الله والحوثيين

«حيتان الدواء» يعلنون العصيان ضد الحكومة بسبب «الاسم العلمى»

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