تفتيح البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات مثيرا خاصة بعد انتهاء فصل الصيف للتخلص من اثار الشمس والحرارة على البشرة.

وتفتيح البشرة بشكل طبيعي افضل من تفتيحها بالكريمات الكيميائية التى تضر بالبشرة على المدى البعيد.

قناع طبيعي لتفتيح ونضارة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتفتيح ونضارة البشرة وإزالة التصبغات.

المكونات:-

كوب أرز مصرى

2 كوب ماء

ملعقة نشاء ذرة

الطريقة:-

نغسل الارز جيدا ثم ننقعه فى الماء لا نصف ساعة.

ثم نصفى الخليط وناخذ السائل الناتج.

نحتفظ بناء الأرز في زجاجة بالثلاجة لحين الاستخدام ويمكن استخدامها كتونر طبيعي للبشرة.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها النشاء ونضيف لها ماء الأرز تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخال من التكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.