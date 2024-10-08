الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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قناع طبيعي لإشراقة البشرة وتعزيز نضارتها

إشراقة البشرة، فيتو
إشراقة البشرة، فيتو

إشراقة البشرة من الأمور التى تزيد من جمال الفتيات كثيرا وتغنى عن استخدام مستحضرات التجميل، لذا تهتم الفتيات بها كثيرا.

وإشراقة البشرة تحتاج التغذية السليمة والنوم المنتظم وشرب الماء الوفير مع الترطيب اليومي واستخدام الوصفات الطبيعية التى تزيد من جمال البشرة.

قناع طبيعي لإشراقة البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لإشراقة البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:-

  • اخلطي العسل واللبن الزبادي وعصير الليمون جيدا في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي القناع على وجهك بعد تنظيفه جيدا.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه بلطف بمنشفة ناعمة.
  • استخدمي مرطبًا خفيفًا بعد القناع للحفاظ على ترطيب البشرة.
  • استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة، ولا تنسي اختبار الخليط على جزء صغير من البشرة أولًا للتأكد من عدم وجود أي تهيج.
إشراقة البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع طبيعي في الخريف لحماية بشرتك من التشققات

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طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

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