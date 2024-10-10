الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من آثار الصيف على البشرة ويعيد حيويتها

جمال البشرة
جمال البشرة

بعد انتهاء فصل الصيف تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة للتخلص من آثار الشمس والحرارة على البشرة لإعادة جمالها.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية باستمرار لإعادة نضارة البشرة وتفتيحها سريعا، حفاظا على جمالها.

قناع طبيعي يعيد جمال البشرة بعد الصيف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يعيد للبشرة جمالها بعد انتهاء فصل الصيف. 

المكونات:-

ملعقة لبن بودر

ملعقة نشاء

ملعقة أرز مطحون

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة لبن حليب

ملعقة ماء ورد

ملعقة عسل

ملعقة زبادى 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف عليهم العسل  والزبادي وماء الورد واللبن الحليب ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • هذا القناع يفتح البشرة وينظف المسام بعمق ويرضى على البقع الداكنة والتصبغات، لذا يجب المواظبة على تطبيقه.
جمالها البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة مشرقة وأكثر نعومة مثل اليابانيين

txt

احصلي على بشرة مشدودة وصافية بمكونين اثنين فقط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فصل الصيف جمال البشرة قناع طبيعي يعيد جمال البشرة بعد الصيف العناية بالبشرة تفتيح البشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

بعد انتهاء الصيف وشمسه المحرقة، أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة

أفضل وأقوى ماسكات طبيعية، لتغذية البشرة والحفاظ عليها

اصنعي بنفسك كريما طبيعيا لتفتيح البشرة وتنظيفها بعمق وتعزيز نضارتها

الأكثر قراءة

بتروجت يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

الأهلي يُقرر مضاعفة عقوبة السوشيال والسهر للاعبين بعد 11 مساءً

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

بعد شكوى الزمالك، قرار رسمي من فيفا بشأن مشاركة بوبيندزا مع بوخارست الروماني

الرئيس السيسي يصل إريتريا وأفورقي على رأس مستقبليه

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الطيران المصري لم يشارك في حرب السودان.. رسائل مهمة من الخارجية لقائد ميليشيا الدعم السريع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية