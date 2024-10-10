قناع طبيعي يخلصك من آثار الصيف على البشرة ويعيد حيويتها

بعد انتهاء فصل الصيف تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة للتخلص من آثار الشمس والحرارة على البشرة لإعادة جمالها.

وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية باستمرار لإعادة نضارة البشرة وتفتيحها سريعا، حفاظا على جمالها.

قناع طبيعي يعيد جمال البشرة بعد الصيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا يعيد للبشرة جمالها بعد انتهاء فصل الصيف.

المكونات:-

ملعقة لبن بودر

ملعقة نشاء

ملعقة أرز مطحون

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة لبن حليب

ملعقة ماء ورد

ملعقة عسل

ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونقلب جيدا.

ثم نضيف عليهم العسل والزبادي وماء الورد واللبن الحليب ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

هذا القناع يفتح البشرة وينظف المسام بعمق ويرضى على البقع الداكنة والتصبغات، لذا يجب المواظبة على تطبيقه.

جمالها البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.