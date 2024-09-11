قناع الفراولة وصودا الخبز، وصفة سحرية لتنظيف البشرة العادية بعمق

البشرة العادية تعتبر من أفضل أنواع البشرة لأنها لأن مشاكلها قليلة ولا تحتاج سوى العناية اليومية والتقدير الأسبوعي حفاظا على جمالها.

والبشرة العادية يجب العناية بها وعدم إهمالها حفاظا على جمالها وحمايتها من جميع مشكلات البشرة مثل الحبوب والبثور التى تؤثر على جمالها.

قناع الفراولة وصودا الخبز لتنظيف البشرة العادية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الفراولة وصودا الخبز لتنظيف البشرة العادية بعمق.

المكونات:-

ثمرة فراولة

القليل من صودا الخبز

الطريقة:-

نحضر الفراولة ونغسلها جيدا ونصفيها.

ثم نهرسها جيدا حتى نحصل على معجون متجانس.

قم نضيف لها نصف ملعقة من صودا الخبز ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نت

نفرك القناع على البشرة لمدة دقيقة، ثم نتركه على البشرة لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

البشرة العادية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.