الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

اجعلى بشرتك وردية ومضيئة بمكونين اثنين فقط

توريد البشرة
توريد البشرة

توريد البشرة ونضارتها من علامات الجمال التى تسعى إليها الفتيات كثيرا، وللأسف معظم الفتيات تلجأ إلى مراكز التجميل لإجراء جلسات التوريد والنضارة.

ويمكن توريد البشرة بأقل التكاليف ذلك من خلال الوصفات الطبيعية التى تحضر فى المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية وبدون أى أضرار جانبية.

وصفة طبيعية لتوريد البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتوريد البشرة ونضارتها بمكونين اثنين فقط.

المكونات:-

ملعقة زهور الكركدية 

كوب ماء 

ملعقة كبيرة نشاء ذرة 

الطريقة:-

  • ننقع زهور الكركدية فى الماء لمدة ليلة كاملة.
  • وفى اليوم التالى نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج.
  • نحضر بولة عميقة ونضع بها النشاء ونضيف لها منقوع الكركدية تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
توريد البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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