الإثنين 07 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

بمكونات بسيطة، حاربي جفاف وتشققات بشرتك فى فصل الخريف

ترطيب البشرة
ترطيب البشرة

بسبب التقلبات الجوية فى فصل الخريف تتأثر البشرة كثيرا ما يؤدى إلى جفافها وأحيانا ظهور القشور بها خاصة البشرة الجافة.

وتحرص بعض الفتيات على الاهتمام بترطيب البشرة كثيرا فى أيام الخريف لحمايتها من الجفاف، هذا بجانب الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

ترطيب البشرة فى الخريف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب البشرة فى فصل الخريف.

المكونات:-

ملعقة زبادى

ملعقة زيت جوز الهند 

ملعقة عسل نحل 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • قم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يفتح البشرة ويرطبها بعمق ويعزز من نضارتها ويحارب التجاعيد المبكرة بالبشرة.
  • كما أنه يحقق افضل عناية بالبشرة فى فصل الخريف، لذا يجب المواظبة على تطبيقه.
العناية بالبشرة فى الخريف 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع طبيعي في الخريف لحماية بشرتك من التشققات

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طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

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