ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، بارتفاع تراوح ما بين 1.5 جنيه و3 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 91.6 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.