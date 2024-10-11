الجمعة 11 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، إذ واصلت أسعار الفراخ البلدي الانخفاض لليوم الرابع على التوالي، مسجلة تراجع بلغ نحو 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 فيما استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 82 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-10-2024 في محافظة الفيوم

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البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس

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