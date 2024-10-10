الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، إذ واصلت أسعار الفراخ البلدي الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، مسجلة تراجع بلغ نحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، فيما استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 82 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

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