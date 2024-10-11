أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-10-2024 في محافظة الفيوم

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، بين 84 و88 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى بين 110 و120 جنيها، وأسعار البط المولر بين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض بين 90 جنيها و92 جنيها، والبط البلدي هجين بين 135 جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي بين 160 و165 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و190 جنيها وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 125 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 187 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 187 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 187 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواى الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، في القرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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