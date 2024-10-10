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أسعار الدواجن اليوم الخميس 10-10-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

 تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الخميس،  وبلغت نسبة الانخفاض جنيهين، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء،  بين 84 و88 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى  بين 110 و120 جنيها، وأسعار البط المولر بين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض بين 90 جنيها و92 جنيها، والبط البلدي هجين بين 135  جنيها و140 جنيها.

 وسجل سعر البط البلدي الحر تربية بيتي 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي   بين 160 و165 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

 وتراوح سعر كيلو البانيه بين 185 و 190 جنيها وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 125  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 187 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 187 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 187 جنيها، كيلو الأجنحة 68 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح  بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

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