السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

228 شهيدا ومصابا جديدا، لبنان تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال عام

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان استشهاد 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة.

 كما أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام إلى 2229 قتيلا، و10380 مصابا.

 

العدوان الإسرائيلي على لبنان

 وكانت حصيلة الضحايا أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، حيث قتل 22 شخصا، وأصيب 117 آخرون في هجومين إسرائيليين على مبنيين سكنيين وسط بيروت.

وسجلت وحدة مواجهة الأزمات 57 هجوما جويا وعمليات قصف خلال اليوم الماضي استهدف معظمها جنوب لبنان والضواحي الجنوبية لبيروت ووادي البقاع.

 

النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

وافتتحت السلطات اللبنانية 1032 مركزا لإيواء النازحين، لجأ إليها 187 ألف شخص.

 

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