الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات علي 4 بلدات في جنوب لبنان

الاحتلال،فيتو
الاحتلال،فيتو

شن جيش الاحتلال غارات إسرائيلية على بلدات عدلون والقليلة وأنصارية وطيردبا جنوب لبنان، مساء اليوم  الجمعة.

وجاء ذلك بعد تعرض جيش الاحتلال، لإطلاق قنابل مضيئة في سماء إيلات جنوب إسرائيل. 

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار دوت بشكل مستمر في حيفا وعكا والجليل الغربي، إثر رشقة صاروخية ضخمة أطلقها "حزب الله" تجاه إسرائيل.

حزب الله يستهدف حيفا وعكا بصلية صاروخية 

وفي وقت سابق من اليوم أطلق حزب الله   صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان، وذلك بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

حزب الله يستهدف قاعدة لجيش الاحتلال 

 وجاء ذلك القصف المتبادل ردا على  إعلان حزب الله، استهداف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في كريات اليعازر في حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

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إسرائيل الجليل الغربي الجليل والجولان جنوب لبنان جيش الاحتلال

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