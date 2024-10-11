الجزائر تبدأ في إجلاء رعاياها من لبنان

بدأت الجزائر، اليوم الجمعة، في إجلاء رعاياها من لبنان ، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، الذي تكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بلبنان.

الجزائر تبدأ إجلاء رعاياها من لبنان

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، أنه تم بدء عملية إجلاء الرعايا الجزائريين وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت عبر رحلتين تم تسخيرهما خصيصا لهذه العملية.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية، أنه يخطط لأن تتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية نقل الرعايا الجزائريين البالغ عددهم 306 جزائريين.

وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أنه تم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح عملية عودة أبناء الجالية الجزائرية من لبنان، مع التأكيد على الاستعداد التام لتنظيم عمليات إجلاء أخرى إن اقتضت الضرورة.

وأكد البيان أن "الجزائر تأمل وبصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا، وأن يعود الامن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين".