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رياضة

الجابون تتعادل سلبيا مع ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب الجابون، فيتو
منتخب الجابون، فيتو

تعادل منتخب الجابون مع منافسه ليسوتو سلبيًّا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الثالثة  من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

وبتلك النتيجة يتقدم منتخب الجابون للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يأتي ليسوتو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.  

 

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات الأمم الإفريقية 

1- المغرب 6 نقاط.

2- الجابون 4 نقاط.  

3- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.  

4- ليسوتو نقطة.   

وعلى صعيد آخر فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79. 

تفاصيل مباراة مصر وموريتانيا 

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمي الضيوف. 

وعند حلول الدقيقة السادسة سدد منتخب موريتانيا كرة مباغته مرت بجوار مرمى الشناوي. 

وسدد زيزو كرة خادعة في الدقيقة 7 أخرجها حارس مرمي موريتانيا بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية. 

وتصدى حارس الضيوف لتسديدة أحمد زيزو ليحافظ علي التعادل لمنتخب بلادة في الدقيقة 28.

وحاول لاعبي منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول تسجيل هدف التقدم بعد محاولات هجومية عديدة لكن لم تكلل بالنجاح. 

وغادر محمد عبد المنعم ملعب المباراة  بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 59 وحل مصطفى محمد بدلًا له. 

 

تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا 

حراسة المرمي: محمد الشناوي 
خط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي 
خط السوط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش

البدلاء: 
محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد

 

تشكيل منتخب موريتانيا أمام مصر 

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا 

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.

 

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