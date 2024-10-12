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حوادث

اليوم، نظر معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه في قضية زوجة شقيقه

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

تنظر محكمة حدائق القبة اليوم السبت، المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل؛ على حكم حبسه 3 أشهر في قضية سلاح أبيض.


وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل التيك توكر “أحمد علي”، المعروف إعلاميًّا بـ «كروان مشاكل»، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب  بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته فى قيامها بالتمثيل معه فى فيديوهات التيك توك.


وقالت زوجة شقيقه في البلاغ، إن كروان مشاكل اعتدى عليها ما أسفر عن إصابتها بسحجات بالصدر.


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على كروان مشاكل، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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