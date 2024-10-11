منتخب مدغشقر يتعادل مع جامبيا 1ـ1 في تصفيات أمم إفريقيا
تعادل منتخب مدغشقر مع منتخب جامبيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وسجل هدف منتخب مدغشقر اللاعب كوتورير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتعادل منتخب جامبيا في الدقيقة 7+90 عن طريق يانكوبا مينته.
موزمبيق تتعادل مع إيسواتيني
تعادل منتخب موزمبيق مع منافسه إيسواتيني بنيتجة 1ـ1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وسجل هدف موزمبيق اللاعب راتيفو في الدقيقة 73، فيما تعادل إيسواتيني عن طريق مافوسو في الدقيقة 80.
غينيا الاستوائية تفوز علي ليبيريا
فاز منتخب غينيا الاستوائية علي نظيره ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية اللاعب إيفان سلفادور في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.
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