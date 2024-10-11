136 مليون يورو للفراعنة، منتخب مصر يتفوق على موريتانيا في القيمة التسويقية

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، نظيره الموريتاني مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

المنتخب الوطني يتفوق على موريتانيا في القيمة التسويقية

ويتفوق المنتخب الوطني على نظيره الموريتاني في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفراعنة 136.55 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح أعلى لاعبي منتخب الفراعنة في القيمة السوقية بـ 55 مليون يورو، ويأتي خلفه عمر مرموش بـ40 مليون يورو.

بينما تبلغ قيمة منتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو، ويعد أبو بكر كويتا أعلى لاعب بالمنتخب الموريتاني في القيمة التسويقية بمبلغ 5 مليون يورو، ويأتي خلفة أبو بكر كمارا بـ مليون يورو.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام ضيفه المنتخب الموريتاني في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.