أسلحة العميد أمام موريتانيا.. الفراعنة يتفوق في القيمة التسويقية.. وهذا ما يحتاجه لحجز تذكرة التأهل لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب

يستعد المنتخب الوطني بقيادة مدربه حسام حسن لملاقاه نظيره المنتخب الموريتاني مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق الفوز علي موريتانيا لاستكمال سلسلة الفوز الذي حققها منذ بداية التصفيات حيث فاز الفراعنة في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

العميد يتسلح بالمحترفين أمام موريتانيا

ويدخل منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام موريتانيا متسلح باللاعبين المحترفين حيث من المتوقع أن يتواجد في تشكيل مصر خمس لاعبين محترفين علي رأس محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش هداف الدوري الألماني، تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد عبد المنعم.

وجاء تشكيل الفراعنة المتوقع كالتالي:

في حراسة المومي محمد الشناوي.

خط الدفاع: حمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

حسام حسن وإبراهيم حسن، فيتو

الفراعنة يتفوق في القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر 136.55 مليون يورو ويعد محمد صلاح أعلي لاعبي منتخب الفراعنة في القيمة سوقية بـ 55 مليون يورو، ويأتي خلفه عمر مرموش بـ40 مليون يورو.

بينما تبلغ قيمة منتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو، ويعد أبو بكر كويتا أعلي لاعب المنتخب الموريتاني قيمة تسويقية بمبلغ 5 مليون يورو، ويأتي خلفة أبو بكر كمارا بـ مليون يورو.

تصنيف منتخب مصر وموريتانيا

ويتواجد منتخب مصر المركز الـ 31 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز 112 عالميا.

منتخب موريتانيا، فيتو



ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

حظوظ الفراعنة تزداد بعد المواجهة التي جمعت بين كاب فيردي وبوتسوانا أمس الخميس والتي أسفرت عن فوز بوتسوانا على كاب فيردي بهدف نظيف.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة،

ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.

منتخب مصر، فيتو



موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام ضيفه المنتخب الموريتاني في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.