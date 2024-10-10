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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب مصر بالأحمر وموريتانيا بالأخضر في مباراة الغد

زي منتخب مصر، فيتو
زي منتخب مصر، فيتو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر والشورت الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وتقام مباراة منتخب مصر وموريتانيا في السابعة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا 2025.

فوز بوتسوانا على الرأس الأخضر

حقق منتخب بوتسوانا مفاجأة بالفوز علي مضيفه منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الوطني بالعاصمة برايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدف منتخب بوتسوانا في شباك منتخب الرأس الأخضر، توميسانج أوريبوني في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء.

 

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