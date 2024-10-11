أخبار الاقتصاد اليوم، 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا، الذهب عيار 21 يسجل 3560 جنيها، اتحاد الصناعات: وضع نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة بداية صحيحة لحصر النشاط غير الرسمي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اتحاد الصناعات: 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا

كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن وفدًا مصريا من الصناع يضم 38 شركة ستتوجه غدا السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي، حيث سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار ليبيا.

أشار أن الزيارة برعاية واشراف ومساعدة اتحاد الصناعات المصرية ممثلة بلجنة التعاون العربي برئاسة الدكتور محمد البهي ومساعديه رمضان جلال وعمر أبو شادي وراندا جلال.

أكد نصر ، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” اعادة الاعمار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المتجه إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها الأخشاب،والحديد والصلب،والفنادق، والصناعات المعدنية،والملابس، والشركات الرقمية.

عيار 21 يسجل 3560 جنيها فى تعاملات اليوم

الذهب ، استقر سعر جرام الذهب، بحركة تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 بالأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4074 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3560 جنيها للبيع.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

د محمد عبد السلام: وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بداية صحيحة لحصر النشاطات غير الرسمية

اكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، أن إقرار الحزمة الاولى من التيسيرات الضريبية التى تم الاعلان عنها من وزارة المالية تعد خطوة إيجابية

وقال ان هناك العديد من الحوافز منها على سبيل المثال لا الحصر " انه لأول مرة يتم اعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين. واقرار حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة» والإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، هذا بالاضافة الى تحفيز مجتمع الأعمال من خلال الميكنة الضريبة وضم أكبر عدد من المشروعات والأنشطة إلي المنظومة الرسمية يتطلب حوافز جادة كالتي تعمل عليها وزارة المالية حاليًا.

هوندا تستدعي مايقرب من مليون و700 الف سيارة

أعلنت هوندا عن استدعاء، مايقرب من 1.7 مليون سيارة هوندا، لوجود عيوب في حوامل التوجيه التي قد تؤدي إلى “صعوبة في توجيه السيارات”، مما يشكل خطر علي قائدي السيارات.

ووفقًا لما أعلنه موقع NHTSA الخاص باستدعاء السيارات، أن هوندا، تكمنت من معرفه المشكلة في مجموعة علبة تروس التوجيه، وربما تم تصنيع المجموعة بشكل غير صحيح، مما تسبب في “احتكاك داخلي مفرط” بين الأجزاء، مما قد يؤدي إلى صعوبة مفرطة في التوجيه.







واكدت هوندا، علي إجمالي السيارات المتضررة 1,693,199 سيارة، من علامتي هوندا وأكيورا، ومعظم السيارات صغيرة الحجم، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنها كلها من نفس الجزء، وإليك القائمة الكاملة للمركبات وطرازات السنوات المتأثرة:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء الجمعه 11 اكتوبر 2024

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا اليوم الجمعه 11 أكتوبر 2024 في البنك المركزي.

وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

البنك المركزي المصري - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

الصناع يؤكدون الحوافز الضريبية نقطة تحول في دعم القطاع الصناعى ... والقطاع بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة

اعلنت وزير المالية تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، واكد احمد كجوك وزير المالية تعهد المالية بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي

واكد الصناع أن إقرار التيسيرات الضريبية تعد خطوة إيجابية، موضحين ان القطاع بحاجة المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. معربين عن شكرهم لوزير المالية على إقرار التيسيرات والحوافز الضريبية، مطالبين بخطوات جريئة لمساندة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.

عبد السلام: وضع نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة بداية صحيحة لحصر الأنشطة غير الرسمية

اكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ، أن إقرار الحزمة الاولى من التيسيرات الضريبية التى تم الاعلان عنها من وزارة المالية تعد خطوة إيجابية

وقال عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ فيتو، ان هناك العديد من الحوافز منها على سبيل المثال لا الحصر " انه لأول مرة يتم اعداد نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين. واقرار حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة» والإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية في البورصة ختام تعاملات اليوم الجمعة

واصل الذهب مكاسبه في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بعد صدور أحدث بيانات عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الجمعة، ومع تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2647.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة تقريبا إلى 2665 دولارا.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.