محافظ القليوبية: الدولة تسعي لدعم جهود توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الدولة جادة في تطوير الصناعة المصرية بهدف العمل علي توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب
محافظ القليوبية في ويارة لمصانع العبور
جاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية لمصانع مدينة العبور.
أوضح محافظ القليوبية أن الدولة تسعي بشكل موسع لدعم جهود الدولة لتوطين الصناعات محليا من خلال توفير تيسيرات لجذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة،
أضاف المحافظ في تصريحات صحفية علي هامش الزيارة أنه المحافظة حريصة علي دعم منظومة الاستثمار وتوفير كل احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة.
أكد محافظ القليوبية أهمية الدور المهم والحيوي للشركات والمصانع والقلاع الصناعية الكبري علي أرض المحافظة لدفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كل الإمكانات التصنيعية المتاحة، والارتكاز على الميزة التنافسية موجها بحسن معاملة الموظفين والعمال والعمل على توفير احتياجاتهم وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم باعتبارهم عصب الصناعة في مصر ولن تنهض إلا بسواعدهم
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