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اقتصاد

أسعار سيارات جيلي ستار راي بعد زيادة أكتوبر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات جيلي، ارتفعت أسعار سيارات جيلي ستار راي موديل 2025، بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري، متأثره بزيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض مما أدى إلى أرتفاع أسعار سيارات 2025 في السوق المحلي عقب طرحها.

 

 وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلى، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات   جيلي ستار راي موديل 2025، بالسوق المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري، وهي كالتالي:



أسعار سيارات جيلي ستار راي

يصل سعر أول فئة Comfort

1.749.000 ألف جنيه


يصل سعر ثانى فئه Premium 

1.849.000 الف جنيه 

يصل سعر ثالث فئه Sport

1.949.000 الف جنيه

+Sport 2 

1.029.000 الف جنيه 

 حصلت سيارات جيلي ستار راي على محرك 4 سلندرات سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني “تيربو” يخرج قوة قدرها 174 حصانًا مع عزم أقصى للدوران 270 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT”، وتتسارع السيارات من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 7.9 ثانية.
 

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة سيارات جيلي ستار راي

عدد 6 وسائد هوائية

 – فرامل مانعة للانغلاق ABS

 – توزيع إلكتروني للفرامل EBD 

– برنامج الثبات الإلكتروني ESP 

– فرامل مساعدة HBA 

– أنظمة التحكم في الجر TCS وأنطمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC وعند المنحدرات HDC 

– نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS 

– حساسات ركن خلفية 

– فرامل يد كهربائية EPB 

– خاصية التعليق التلقائي Auto Hold

 – قفل أمان للأطفال

 

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