الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، ليلامس 48.50 جنيها للشراء و48.60 جنيها للبيع، في البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالى الامريكى مساء اليوم.

 

 

الدولار - فيتو

 

 

 

حركة الـدولار الأمريكي مقابل الجنيه

وترصد فيتو، أولا بأول حركة الـدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB  

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في  بنك الشركة المصرفية SAIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية حوالي 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول حوالي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع. 

 

 

 

 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار قابل الجنيه في البنك الأهلي  حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر اليوم حوالي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي HSBC 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي اليوم  حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك ميد بنك MID BANK

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك ميد بنك اليوم   حوالي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. 

 

 

ماذا تعرف عن الدولار الأمريكي؟ عملة الاحتياط الأساسية للدول

الدولار الأمريكي هو أقرب شيء لأن يكون عملة عالمية فهو طريقة الدفع المفضلة للمعاملات الدولية أكثر من أي عملة أخرى وهو عملة الاحتياط الأساسية للدول في شتى أنحاء العالم، ويعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأمريكية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة.

يذكر أن الأصول المقومة بـ العملة الأمريكية وفيرة للغاية لدرجة أنها من بين أكثر الأصول "سيولةً" في العالم؛ ما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة.

 

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