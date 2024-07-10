سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024
سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الساعات الماضية حالة من الاستقرار، وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكى مقابل الجنيه وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة .
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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي، حوالي 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.04 جنيه للشراء و48.14 جنيه للبيع.
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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.
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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العربى الأفريقي الدولي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطنى الأهلي QNB
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.
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ماذا تعرف عن الدولار الأمريكي؟ عملة الاحتياط الأساسية للدول
الدولار الأمريكي هو أقرب شيء لأن يكون عملة عالمية فهو طريقة الدفع المفضلة للمعاملات الدولية أكثر من أي عملة أخرى وهو عملة الاحتياط الأساسية للدول في شتى أنحاء العالم.
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ويعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأمريكية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة.
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جدير بالذكر أن الأصول المقومة بـ العملة الأمريكية وفيرة للغاية لدرجة أنها من بين أكثر الأصول "سيولةً" في العالم؛ مما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة.
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