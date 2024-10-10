تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد برومانيا

شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فعاليات اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ببوخارست خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وترأس اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ستيفان اوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين.

ويأتى هذا في إطار توطيد سبل التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة رومانيا.

وتناولت أعمال اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية والفنية بهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر ورومانيا.

تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا

وأكد باسل رحمي خلال كلمته حرص جهاز تنمية المشروعات علي تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا من خلال خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار، وخاصة في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والمنسوجات والتكنولوجيا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا لدعم إقتصاد هذا القطاعات ومن ثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء هذا التعاون بين الجانبين مما يسهل تبادل السلع والخدمات وتشجيع التجارة البينية.

وتفعيلًا للعمل على تطوير العلاقات الثنائية فقد اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين.

وقام باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز من الجانب المصري بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين الجهاز و ستيفان أوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة.



عن الجانب الروماني، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلي تبادل ونقل الخبرات في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعاون في دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام مما يسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، وإتاحة نقل الخبرات الدولية والتجارب الناجحة والاتفاقيات التي من شأنها تسويق منتجات المشروعات المصرية بالخارج.