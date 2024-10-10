سعر الفائدة يحدد مصيره، سيناريوهات أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة

تتاثر اسعار الذهب بالسوق المحلي، بالعديد من العوامل من بينها سعر الطلب على الذهب والمشغولات والذي يتغير بين يوم لآخر على حسب المواسم وحاجة المستهلكين المختلفة على مدار العام.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

كما تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي بسعر الأونصه العالميه الذي يشهد حاله من التذبذب على مدار العام متاثرا بالأحداث الخارجية والصراعات الدولية التي تدور حول العالم وكذلك حجم الطلب من البنوك المركزيه في كل دولة على المشغولات الذهبية مثل الصين وغيرها من الدول التي تلجا إلى زيادة الاحتياطي الخاص بها من الذهب.

ويؤثر أيضا سعر الدولار على المعدن الأصفر والذي شهد ارتفاع ملحوظ خلال شهرين حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعر العمله تمام سله من العملات الاخرى مثل الين واليورو بصورة ملحوظة.

وتؤثر العديد من الاجتماعات القادمة في سعر المعدن الاصفر مثل اجتماعات محليه كـ اجتماع البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري الذي يحدد فيه سعر الفائدة وكذلك اجتماع الفيدرالي الامريكي الشهر المقبل.

قال محللون سيتي بنك إنهم حافظوا على توقعاتهم لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، بعد أن خفض أسعار الفائدة في أول خفض له منذ عام 2020.

توقعات خفض الفيدرالي للفائدة

وأوضحوا أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في المستقبل، مشيرين إلى أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الفيدرالي بشأن خفض التضخم وتراجع سوق العمل أصبحت الآن متوازنة تقريبا.