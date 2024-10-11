مصادر: القيادة الجديدة لحزب الله تعمل في سرية تامة

أكد قائد ميداني في حزب الله اللبناني أن الحزب يستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان من خلال قيادة عسكرية جديدة.

وأوضح القائد الميداني في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن مقاتلي الحزب أنشأوا غرفة عمليات جديدة بعد 72 ساعة من اغتيال حسن نصر الله، مشيرا إلى أن مركز القيادة الجديد ظلت تعمل رغم الهجمات الإسرائيلية اللاحقة.

وشدد قائد حزب الله، على أن القيادة الجديدة لحزب الله تعمل في سرية تامة، مشيرا إلى أن مقاتلي الحزب يطلقون الصواريخ ويقاتلون وفقا للأوامر الصادرة من القيادة، موضحا أن حزب الله لا يزال يملك مخزونًا كبيرًا من الأسلحة بما فيها الصواريخ الدقيقة.