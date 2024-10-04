الجمعة 04 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024؛ إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ تراوح ما بين جنيهين و2.5 جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90 جنيهًا، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

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