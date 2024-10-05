زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

أسعار الدواجن اليوم، واصلت أسعار الدواجن الارتفاع في الأسواق اليوم السبت 5 أكتوبر 2024؛ لتسجل سعرًا لم تصل له منذ شهور، وتحديدًا منذ بداية شهر يوليو الماضي.

يوليو 2024 هو الشهر الذي شهدت فيه أسعار الدواجن بداية الانخفاضات الحادة، حيث انخفضت أسعار الدواجن وقتها في المزارع من 89 جنيهًا إلى 65 جنيهًا خلال الأربع أيام الأولى من شهر يوليو.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الفراخ بالأسواق

وارتفع سعر كيلو الفراخ ما بين جنيهين و3 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 83 إلى 84 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.