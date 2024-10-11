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مقشر طبيعي واقتصادي للحفاظ على جمال البشرة الجافة

البشرة الجافة، فيتو
البشرة الجافة، فيتو

تحتاج البشرة الجافة إلى عناية جيدة والعناية هنا غير مقصود بها الترطيب فقط، بل التقشير الأسبوع أيضا على عكس ما يعتقد البعض أن البشرة الدهنية فقط هى التى تحتاج إلى التقشير.

فتقشير البشرة الجافة يحميها من ظهور القشور بها ويجدد خلاياها وينظم المسام بعمق ما يضمن نضارتها وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

 

مقشر طبيعي للبشرة الجافة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، مقشر طبيعي واقتصادي للحفاظ على جمال البشرة الجافة.

المكونات:

نصف كوب سكر بني

ربع كوب زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة عصير الليمون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات القناع ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم قومى بتطبيق المقشر على البشرة الجافة برفق، مع تدليك دائري لمدة 5-10 دقائق.
  • اشطفى وجهك بالماء الدافئ، ثم استخدمي مرطب مناسب للبشرة.
  • استخدمي المقشر مرة إلى مرتين في الأسبوع.
  • تأكدى من اختبار المكونات على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم حدوث حساسية.
  • يُفضل القيام بالتقشير في المساء لتجنب تأثير أشعة الشمس بعد استخدام الليمون.
  • هذا المقشر الطبيعي سيساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويرطب البشرة، مما يمنحك إشراقة صحية.
تقشير البشرة الجافة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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